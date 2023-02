Vigili del fuoco di Clusone, dopo 33 anni va in pensione il comandante Scandella

«Quello del vigile del fuoco è il lavoro più bello del mondo». Si racconta Luigi Scandella, responsabile del distaccamento dei vigili del fuoco di Clusone, ieri al suo ultimo giorno di lavoro dopo 33 anni di servizio. Dal 1° febbraio, Scandella, classe 1963, clusonese doc, 60 anni compiuti il 14 gennaio, si godrà la pensione (per sopraggiunti limiti di età) in famiglia con la moglie Luigina, i due figli Anna e Marco e i nipotini, dedicandosi anche alle sue passioni . Nato a Clusone in una casa che si trovava, sessant’anni fa dove ora c’è il campetto in sintetico dell’oratorio, Luigi Scandella è molto conosciuto anche per il suo legame con l’oratorio, come volontario.