Villa di Serio, incendio in un magazzino edile: in fiamme attrezzi e materiali - Foto e video

Incendio nel pomeriggio di domenica 8 novembre a Villa di Serio , dove le fiamme hanno interessato un piccolo capannone-magazzino di proprietà di un impresario edile , situato dietro una palazzina in via John Fitzgerald Kennedy, al civico 8. L’allarme è scattato poco prima delle 17. In fiamme materiali e attrezzature.

Il rogo ha interessato un’area di circa 50 metri quadrati, coinvolgendo diversi materiali e attrezzature custoditi all’interno del magazzino, tra cui un tagliaerba. Le fiamme sono rimaste circoscritte all’interno della struttura. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Bergamo e Gazzaniga, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area.