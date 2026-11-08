Villa di Serio, incendio in un magazzino edile: in fiamme attrezzi e materiali - Foto e video
L’ALLARME. Rogo nel pomeriggio di domenica 8 novembre in via Kennedy. Sul posto i Vigili del fuoco di Bergamo e Gazzaniga. L’allarme lanciato da un vicino di casa.Lettura meno di un minuto.
Villa di Serio
Incendio nel pomeriggio di domenica 8 novembre a Villa di Serio, dove le fiamme hanno interessato un piccolo capannone-magazzino di proprietà di un impresario edile, situato dietro una palazzina in via John Fitzgerald Kennedy, al civico 8. L’allarme è scattato poco prima delle 17. In fiamme materiali e attrezzature.
Il rogo ha interessato un’area di circa 50 metri quadrati, coinvolgendo diversi materiali e attrezzature custoditi all’interno del magazzino, tra cui un tagliaerba. Le fiamme sono rimaste circoscritte all’interno della struttura. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Bergamo e Gazzaniga, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area.
Per l’intervento erano stati allertati anche i soccorsi sanitari, con l’invio di un’ambulanza e un’automedica in codice verde, per la segnalazione iniziale del coinvolgimento di una donna di 75 anni. Nessuna persona è stata trasportata in ospedale. Restano da chiarire le cause dell’incendio.
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