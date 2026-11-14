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Cronaca / Valle Seriana Sabato 14 Novembre 2026

Villa d’Ogna, finisce con l’auto su un muretto: ferito il conducente

L’INCIDENTE. Un automobilista ha perso il controllo della propria vettura, una Opel Crossland, finendo su un muretto di un condominio privato nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre.

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Redazione Web
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Villa d’Ogna, finisce con l’auto su un muretto: ferito il conducente
Incidente a Villa d’Ogna nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre

Villa d’Ogna

Incidente stradale a Villa d’Ogna, lungo viale Provinciale, all’altezza del distributore Q8. Un automobilista ha perso il controllo della propria vettura, una Opel Crossland, finendo su un muretto di un condominio privato nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Clusone, i Vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Il conducente, un 32enne residente a Valbondione, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo.

L’uomo, apparso in evidente stato di ebbrezza alcolica, sarà sottoposto ad accertamenti per verificare il tasso alcolemico. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, successivamente affidato al carro attrezzi. Danni anche al muretto del condominio.

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