Villa d’Ogna, finisce con l’auto su un muretto: ferito il conducente

Incidente stradale a Villa d’Ogna, lungo viale Provinciale, all’altezza del distributore Q8. Un automobilista ha perso il controllo della propria vettura, una Opel Crossland, finendo su un muretto di un condominio privato nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Clusone, i Vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Il conducente, un 32enne residente a Valbondione, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo.