Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana Martedì 28 Luglio 2026

Volontari di Rovetta nel mirino dei vandali: rotti gli allestimenti per il Palio

LA BRUTTA SORPRESA. Venerdì notte all’ingresso della contrada Margherita. «Da mesi ci troviamo per questa 50ª edizione: più rispetto».

Lettura meno di un minuto.
Ant. Sav.
Ant. Sav.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Volontari di Rovetta nel mirino dei vandali: rotti gli allestimenti per il Palio
Gli spaventapasseri danneggiati

Sabato mattina per i tanti volontari delle contrade di San Lorenzo di Rovetta è stato un risveglio amaro: dopo mesi di impegno in vista del 50° Palio degli asini, in programma domenica 9 agosto, e tante ore dedicate agli allestimenti per abbellire il paese, nella notte tra venerdì e sabato qualcuno ha rotto gli spaventapasseri posizionati all’ingresso della contrada Margherita.

«C’è chi passa il proprio tempo a costruire qualcosa per il proprio paese e chi invece, preferisce distruggerlo», il commento a caldo dei contradaioli. «Dispiace – rileva la presidente dell’Asd San Lorenzo, Monica Achenza –: sono mesi che i volontari si ritrovano per organizzare la cinquantesima edizione e anche per curare gli allestimenti, le decorazioni, gli abiti e per abbellire il nostro paese in vista della festa.

L’allestimento sarà sistemato: il punto è che chiediamo rispetto verso il lavoro dei volontari e metteremo dei cartelli per ribadirlo». Il danneggiamento all’installazione purtroppo non è l’unico episodio che ha colpito l’associazione in queste settimane: il 18 luglio qualcuno aveva anche tagliato il tendone al parco giochi. «Siamo un’associazione di volontari – sottolinea Achenza –: purtroppo nel fine settimana non è una novità». L’invito dell’associazione, che sta per allestire una mostra tra le quattro contrade – Ciclamino (fucsia e bianco), Genziana (blu e bianco), Margherita (verde e bianco) e Primula (rosso e giallo) – è di rispettare l’impegno delle persone che mettono passione e tempo per il paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rovetta
Criminalità
Giustizia, Criminalità
Monica Achenza