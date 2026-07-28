Volontari di Rovetta nel mirino dei vandali: rotti gli allestimenti per il Palio
LA BRUTTA SORPRESA. Venerdì notte all’ingresso della contrada Margherita. «Da mesi ci troviamo per questa 50ª edizione: più rispetto».Lettura meno di un minuto.
Sabato mattina per i tanti volontari delle contrade di San Lorenzo di Rovetta è stato un risveglio amaro: dopo mesi di impegno in vista del 50° Palio degli asini, in programma domenica 9 agosto, e tante ore dedicate agli allestimenti per abbellire il paese, nella notte tra venerdì e sabato qualcuno ha rotto gli spaventapasseri posizionati all’ingresso della contrada Margherita.
«C’è chi passa il proprio tempo a costruire qualcosa per il proprio paese e chi invece, preferisce distruggerlo», il commento a caldo dei contradaioli. «Dispiace – rileva la presidente dell’Asd San Lorenzo, Monica Achenza –: sono mesi che i volontari si ritrovano per organizzare la cinquantesima edizione e anche per curare gli allestimenti, le decorazioni, gli abiti e per abbellire il nostro paese in vista della festa.
L’allestimento sarà sistemato: il punto è che chiediamo rispetto verso il lavoro dei volontari e metteremo dei cartelli per ribadirlo». Il danneggiamento all’installazione purtroppo non è l’unico episodio che ha colpito l’associazione in queste settimane: il 18 luglio qualcuno aveva anche tagliato il tendone al parco giochi. «Siamo un’associazione di volontari – sottolinea Achenza –: purtroppo nel fine settimana non è una novità». L’invito dell’associazione, che sta per allestire una mostra tra le quattro contrade – Ciclamino (fucsia e bianco), Genziana (blu e bianco), Margherita (verde e bianco) e Primula (rosso e giallo) – è di rispettare l’impegno delle persone che mettono passione e tempo per il paese.
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