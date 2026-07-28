Volontari di Rovetta nel mirino dei vandali: rotti gli allestimenti per il Palio

L’allestimento sarà sistemato: il punto è che chiediamo rispetto verso il lavoro dei volontari e metteremo dei cartelli per ribadirlo». Il danneggiamento all’installazione purtroppo non è l’unico episodio che ha colpito l’associazione in queste settimane: il 18 luglio qualcuno aveva anche tagliato il tendone al parco giochi. «Siamo un’associazione di volontari – sottolinea Achenza –: purtroppo nel fine settimana non è una novità». L’invito dell’associazione, che sta per allestire una mostra tra le quattro contrade – Ciclamino (fucsia e bianco), Genziana (blu e bianco), Margherita (verde e bianco) e Primula (rosso e giallo) – è di rispettare l’impegno delle persone che mettono passione e tempo per il paese.