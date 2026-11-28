Intesa con la Prefettura

«Alla luce di alcuni episodi accaduti in paese a inizio anno – riferisce il sindaco, Enzo Poli –, e per evitare di sfociare in situazioni di “giustizia fai da te”, ci siamo attivati e in accordo con la Prefettura di Bergamo è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa per il Controllo del vicinato. Il passo successivo era dare vita a uno o più gruppi, il cui obiettivo era quello di segnalare eventuali situazioni di sospetto alle forze dell’ordine. Abbiamo indetto una manifestazione d’interesse, rimasta attiva per tutta l’estate, ma nessuno ha aderito. È una circostanza che merita una riflessione, serena e rispettosa. Da un lato, essa potrebbe essere interpretata come il segnale di una percezione della sicurezza complessivamente positiva e di una fiducia nei confronti dell’operato delle istituzioni preposte al controllo del territorio. Dall’altro lato, non si può nascondere che confidassimo in una maggiore disponibilità a sperimentare una forma di partecipazione che, in altre realtà, ha rappresentato un utile complemento alle attività di prevenzione e di tutela della sicurezza urbana».