«Zero partecipanti»: finito con un flop il controllo di vicinato a Casnigo
L’IDEA. Nessuno ha aderito alla manifestazione d’interesse indetta dal Comune. Il sindaco: «Ma il protocollo resta attivo».Lettura 1 min.
Casnigo
Quello della sicurezza è stato un tema cruciale per il Comune di Casnigo durante il corso di quest’anno, con l’adesione al Protocollo d’intesa per il Controllo del vicinato, sottoscritto con la Prefettura di Bergamo la scorsa primavera nell’ambito di un più ampio progetto di sicurezza integrata e partecipata. Il passo successivo era la costituzione di gruppi di vicinato, composti da cittadini casnighesi, ma nessuno ha aderito alla manifestazione d’interesse indetta dall’amministrazione comunale. Ora il Comune deciderà come procedere ed eventuali altre azioni da intraprendere.
Intesa con la Prefettura
«Alla luce di alcuni episodi accaduti in paese a inizio anno – riferisce il sindaco, Enzo Poli –, e per evitare di sfociare in situazioni di “giustizia fai da te”, ci siamo attivati e in accordo con la Prefettura di Bergamo è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa per il Controllo del vicinato. Il passo successivo era dare vita a uno o più gruppi, il cui obiettivo era quello di segnalare eventuali situazioni di sospetto alle forze dell’ordine. Abbiamo indetto una manifestazione d’interesse, rimasta attiva per tutta l’estate, ma nessuno ha aderito. È una circostanza che merita una riflessione, serena e rispettosa. Da un lato, essa potrebbe essere interpretata come il segnale di una percezione della sicurezza complessivamente positiva e di una fiducia nei confronti dell’operato delle istituzioni preposte al controllo del territorio. Dall’altro lato, non si può nascondere che confidassimo in una maggiore disponibilità a sperimentare una forma di partecipazione che, in altre realtà, ha rappresentato un utile complemento alle attività di prevenzione e di tutela della sicurezza urbana».
Che cosa fare
L’amministrazione comunale, in tal senso, si è adoperata anche con l’installazione di un sistema di video-sorveglianza, previsto dal Protocollo d’intesa. «Ora ci prendiamo del tempo per capire come agire e cosa fare – conclude il primo cittadino –: certamente per il momento il Protocollo d’intesa sottoscritto resta attivo. Nel frattempo resta immutato l’impegno del Comune a proseguire lungo la strada della collaborazione istituzionale con Prefettura, forze dell’ordine e polizia locale, continuando a investire nelle misure che possano contribuire a mantenere elevati livelli di sicurezza e vivibilità sul territorio».
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