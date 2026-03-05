Cura del pianeta, idee per cambiare il mondo: il 12 aprile torna «TEDx»

La crisi che stiamo vivendo non è solo ambientale, ma anche umana: una sfida di giustizia, solidarietà e responsabilità condivisa. Ne sono convinti i volontari (oltre una quarantina, da tutta la provincia) dell’ associazione culturale X Bergamo Ets al lavoro per organizzare, per domenica 12 aprile al Teatro Sociale (dalle 14 , per info e biglietti www.tedxbergamo.com ), il prossimo appuntamento col marchio TEDx. «Parlare di cambiamento climatico è parlare di noi. Non c’è più tempo da perdere - dice il presidente dell’associazione Giorgio Ghisalberti -. È ora di costruire insieme un nuovo paradigma culturale, basato su rispetto, innovazione e collaborazione. TEDxBergamo Countdown proverà a dare il suo contributo partendo, come sempre, dalla forza delle idee che cambiano il mondo».

Gli speaker

Ci saranno infatti i cosiddetti «speaker» che, prendendo la parola per 15 minuti , parleranno di azioni locali e impatti globali, innovazione sostenibile, nuove economie verdi, cultura e comunità che si prendono cura del pianeta. Alcuni sono già stati resi noti: Ivano Carcano, ideatore e direttore artistico de Lo Spirito del Pianeta, con Simayiai Meteleu, mediatrice culturale e co-organizzatrice sempre de Lo Spirito del Pianeta, Roberto Picetti, docente e ricercatore alla London School of Hygiene & Tropical Medicin, Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, Fabrizio Consoli, fondatore di Blue of a Kind, Giorgia Farella, ingegnere energetico, EMBA e fondatrice di Joynergy e Broken Pot, e Andrea Barbabella, socio fondatore della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.

Quando si parla di ambiente, «ogni gesto conta, anche il più piccolo: le scelte personali, le strategie delle aziende, le decisioni politiche e della società civile sono fondamentali . È una sfida globale ma ha ricadute concrete anche a livello locale, per questo crediamo sia importante sensibilizzare le persone e le realtà del territorio, diffondere consapevolezza e stimolare nuove idee». L’attività dell’associazione, tuttavia, non si limita all’evento annuale. Durante l’anno i volontari promuovono iniziative. Tra queste incontri nelle scuole superiori per far conoscere TEDx e diffondere nuove modalità di comunicazione, percorsi di formazione per docenti e dottorandi dell’Università di Bergamo sul «public speaking» e micro-eventi collegati al tema annuale. È già stata organizzata una camminata nelle aree umide con Legambiente, mentre domenica 12 aprile e grazie alla collaborazione con il Fai si parlerà di sostenibilità ambientale e biodiversità anche a Palazzo Moroni.