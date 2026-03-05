Burger button
Volontariato / Bergamo Città Giovedì 05 Marzo 2026

Cura del pianeta, idee per cambiare il mondo: il 12 aprile torna «TEDx»

L’EVENTO. Torna il «TEDx» a Bergamo il 12 aprile: ogni gesto conta, anche il più piccolo.

Michela Offredi
Michela Offredi
Foto di gruppo del team TEDX dopo l’incontro dell’anno scorso
Foto di gruppo del team TEDX dopo l’incontro dell’anno scorso

La crisi che stiamo vivendo non è solo ambientale, ma anche umana: una sfida di giustizia, solidarietà e responsabilità condivisa. Ne sono convinti i volontari (oltre una quarantina, da tutta la provincia) dell’associazione culturale X Bergamo Ets al lavoro per organizzare, per domenica 12 aprile al Teatro Sociale (dalle 14, per info e biglietti www.tedxbergamo.com), il prossimo appuntamento col marchio TEDx. «Parlare di cambiamento climatico è parlare di noi. Non c’è più tempo da perdere - dice il presidente dell’associazione Giorgio Ghisalberti -. È ora di costruire insieme un nuovo paradigma culturale, basato su rispetto, innovazione e collaborazione. TEDxBergamo Countdown proverà a dare il suo contributo partendo, come sempre, dalla forza delle idee che cambiano il mondo».

Gli speaker

Ci saranno infatti i cosiddetti «speaker» che, prendendo la parola per 15 minuti, parleranno di azioni locali e impatti globali, innovazione sostenibile, nuove economie verdi, cultura e comunità che si prendono cura del pianeta. Alcuni sono già stati resi noti: Ivano Carcano, ideatore e direttore artistico de Lo Spirito del Pianeta, con Simayiai Meteleu, mediatrice culturale e co-organizzatrice sempre de Lo Spirito del Pianeta, Roberto Picetti, docente e ricercatore alla London School of Hygiene & Tropical Medicin, Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, Fabrizio Consoli, fondatore di Blue of a Kind, Giorgia Farella, ingegnere energetico, EMBA e fondatrice di Joynergy e Broken Pot, e Andrea Barbabella, socio fondatore della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.

Quando si parla di ambiente, «ogni gesto conta, anche il più piccolo: le scelte personali, le strategie delle aziende, le decisioni politiche e della società civile sono fondamentali . È una sfida globale ma ha ricadute concrete anche a livello locale, per questo crediamo sia importante sensibilizzare le persone e le realtà del territorio, diffondere consapevolezza e stimolare nuove idee»

Quando si parla di ambiente, «ogni gesto conta, anche il più piccolo: le scelte personali, le strategie delle aziende, le decisioni politiche e della società civile sono fondamentali . È una sfida globale ma ha ricadute concrete anche a livello locale, per questo crediamo sia importante sensibilizzare le persone e le realtà del territorio, diffondere consapevolezza e stimolare nuove idee». L’attività dell’associazione, tuttavia, non si limita all’evento annuale. Durante l’anno i volontari promuovono iniziative. Tra queste incontri nelle scuole superiori per far conoscere TEDx e diffondere nuove modalità di comunicazione, percorsi di formazione per docenti e dottorandi dell’Università di Bergamo sul «public speaking» e micro-eventi collegati al tema annuale. È già stata organizzata una camminata nelle aree umide con Legambiente, mentre domenica 12 aprile e grazie alla collaborazione con il Fai si parlerà di sostenibilità ambientale e biodiversità anche a Palazzo Moroni.

Bergamo
Ambiente
Politica ambientale
inquinamento
Energia rinnovabile
Scienza, Tecnologia
Ricerca
Michela Offredi
Giorgio Ghisalberti
Ivano Carcano
Simayiai Meteleu
Roberto Picetti
Stefano Ciafani
X Bergamo Ets
tedx
tedxbergamo
legambiente
Fai
Palazzo Moroni