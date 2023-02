Dall’isolamento si esce anche passando da un videogioco

Oltre lo schermo, oltre la pandemia, oltre le difficoltà. È questo lo slogan con cui nell’Ambito dell’Alto Sebino ha preso il via un progetto che mira ad aiutare i giovani a ridurre le situazioni di disagio e isolamento sociale che si sono andate a creare in particolare dopo la pandemia. I dati a livello nazionale dicono che il 13% dei giovani tra i 18 e i 24 anni esce dal sistema di istruzione e formazione senza aver conseguito un diploma o una qualifica, che i neet (giovani che non studiano e non lavorano) sono 2 milioni, che gli hikikomori (giovani che decidono di ritirarsi dalla vita sociale per lunghi periodi) sono 100.000 e che il 14% dei giovani tra i 10 e i 19 anni soffre di disturbi di natura psichica diagnosticati.