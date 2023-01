Servizio civile, le Acli cercano sette volontari in vari progetti

È attivo il nuovo bando per operatori volontari di Servizio civile universale alle Acli di Bergamo, esperienza di impegno e volontariato rivolta ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, che permette a ragazze e ragazzi di sperimentarsi in progetti sociali e culturali sul territorio. Ogni anno ai volontari vengono anche erogate 114 ore di formazione, propedeutiche alle attività di progetto selezionato in fase di candidatura.