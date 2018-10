Eletta la nuova «Miss Mamma italiana»

Tra le premiate anche Cinzia di Tavernola A tre mesi dalla Finale Nazionale edizione 2018, che ha visto trionfare, con il titolo di “Miss Mamma Italiana 2018”, la bella 34enne calabrese Natasha Fato, sono ripartite in tutta Italia, le selezioni della nuova edizione di “Miss Mamma Italiana 2019”, concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni, giunto quest’anno alla sua 26° edizione, manifestazione curata dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso).

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile. Sabato 6 ottobre, nell’area eventi del ristorante “il Cigno Nero” di Cermenate, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2019”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti casula ed eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli. Tra le miss premiate c’è anche una mamma bergamasca: Cinzia Bettoni di Tavernola bergamasca.

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione con la fascia “Miss Mamma Italiana Cermenate”, ELISA BATTAGLIA 39 anni, educatrice, di Fino Mornasco (CO), sposata da 11 anni con Daniele e mamma di Camilla di 11 anni e dei gemelli Gabriele ed Emma di 7 anni. Elisa è una dolce e simpatica mamma con capelli castani e occhi marroni, alta 167 cm per 52 kg, con la passione per l’arte.

Per la categoria “Miss Mamma Italiana GOLD”, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, la vittoria invece è andata a LOREDANA PINI, 50 anni, estetista, di Livigno (SO), mamma di Cinzia e Denise, di 28 e 26 anni.

Queste le altre mamme premiate:

◦ “Miss Mamma Italiana Eleganza” EMANUELA PALMIERI, 32 anni, impiegata, di Cassano Magnago (VA), mamma di Edoardo di 9 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Dolcezza” CHIARA BIANCHI, 34 anni, pedagogista, di Galliate Lombardo (VA), mamma di Mirko e Gioele, di 2 anni e 8 mesi;

◦ “Miss Mamma Italiana in Gambe” CINZIA BETTONI, 42 anni, contabile, di Tavernola Bergamasca (BG), mamma di Matteo di 18 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Solare” BARBARA D’ALICANDRI, 45 anni, fiorista, di Senna Comasco (CO), mamma di Martina e Mattia, di 20 e 17 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Fashion” SARA MAURI, 36 anni, impiegata, di Roncello (MB), mamma di Brian e Nathan, di 12 ed 8 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Glamour” MARIA BARANIELLO, 43 anni, operaia, di Cucciago (CO), mamma di Nicolò e Mattia, di 12 e 6 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Sprint” MARIA ROSARIA CIRILLO, 34 anni, operaia, di Uggiate Trevano (CO), mamma di Bruno di 2 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Arianne” CARMELA BLASIO, 54 anni, casalinga, di Uggiate Trevano (CO), mamma di Anna, Vincenzo, Maria Rosaria e Manu, di 36, 35, 34 e 29 anni e nonna di 5 nipoti. Carmela e Maria Rosaria (eletta Miss Mamma Italiana Sprint), sono mamma e figlia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA