Ferragosto in città? Ecco cosa fare

E sul Campanone una serata speciale Ferragosto in città? Per la giornata del 15 agosto, Campanone, Palazzo del Podestà, Museo Donizettiano, Torre dei caduti, Convento di San Francesco e Rocca saranno aperti con orario festivo.

Una grande occasione per una gita in città tra luoghi storici, musei e panorami suggestivi.



Ecco gli orari

Campanone: 10.00-20.00

Palazzo del Podestà: 10.00-19.00

Museo Donizettiano: 10.00– 13.00 / 14.30 – 18.00

Torre dei caduti 10.00 – 13.00 / 15.00– 18.00

Convento di San Francesco 10.00-19.00

Rocca 10.00-19.00.

Con un programma speciale sul Campanone. Mercoledì 15 agosto alle 21 è in programma una visita guidata al monumento con quasi mille anni di storia in attesa alle 22 dei suoi poderosi 130 colpi. Nel frattempo è prevista un’attività ludica per i bambini. Con l’aiuto di una torcia i piccoli partecipanti faranno luce su un racconto che ha per protagonista la torre e la sua costruzione. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti al numero 035/247116 (telefonare da mar a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17). Visita guidata e laboratorio gratuiti. Ingresso adulti: 5 euro (gratis fino a 18 anni). Per altre info www.museodellestorie.bergamo.it.

