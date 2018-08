Le giostre del luna park e il circo

Scopri gli appuntamenti e gli sconti Il luna park da venerdì e il circo di Rolando e Lara Orfei da giovedì. Come da tradizione la festa di Sant’Alessandro è caratterizzata anche da giostre, giochi e attrazioni circensi.

Torna il luna park a Bergamo. Venerdì 24, dalle 20 alle 21, il Luna Park Sant’Alessandro aprirà ufficialmente i battenti regalando a tutti un’ora di attrazioni gratuite, prevediamo grande affluenza, come accade ormai di consuetudine tutti gli anni. Non sarà comunque l’unica promozione prevista per l’intero mese della durata del più famoso parco giochi bergamasco, che lascerà la città solo il 23 settembre: tutti i mercoledì e tutte le domeniche, per venire incontro alle famiglie che restano in città, sarà applicato un prezzo promozionale con sconti. Il Luna Park rimarrà aperto tutti i giorni fino a domenica 23 settembre in zona Celadina, via Borgo Palazzo 211, dalle 16.30 alle 24.

Non solo giostre però, ma anche giraffe, dromedari, tigre, zebre ed elefanti: la Fiera di Sant’Alessandro è famosa per ospitare anche l’immancabile circo. Quest’anno sarà la volta del direttore artistico Rolando Orfei che, insieme a Lara Orfei, domerà le tigri e intratterrà grandi e piccoli da giovedì 23 agosto a domenica 23 settembre. Il grande tendone luminoso occuperà lo spazio a fianco dell’OrioCenter, in via Grassobbio, ad Azzano San Paolo e ogni giorno prevederà spettacoli con più di trenta artisti e cento animali: il primo alle 17.15 e il secondo alle 21.15.

