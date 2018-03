Per la festa di papà si gioca a Lego

Sabato a Bergamo, si può anche vincere Giocare con il proprio papà. A che cosa? A una passione che unisce da sempre grandi e piccini: i Lego.

In occasione della festa del papà La Città del Mattoncino di piazzetta Santo Spirito, a Bergamo, sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 organizza una sessione di gioco tra padri e figli in cui dovranno nel minor tempo possibile costruire insieme un modello Lego: la coppia più veloce sceglierà un gioco dal mondo Lego.

Le coppie papà figlio potranno iscriversi gratuitamente ad una delle categorie a seconda dell’età dei piccoli costruttori e cioè 5-8 anni; 9-16; e al via, nel più breve tempo possibile, dovranno costruire il modello Lego proposto: i tempi saranno registrati. A fine giornata i primi classificati di ogni categoria saranno invitati a ritirare il premio.

Dettagli dell’evento e modalità di partecipazione sono disponibili in negozio: in caso di due o più figli i papà potranno partecipare al gioco con ogni figlio separatamente. «La giornata ha come intento il regalare un momento di divertimento tra papà e figlio e non si tratta di competizione agonistica a fine di lucro» raccontano gli organizzatori.

