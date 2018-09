Pronti per i Mercatanti in Fiera?

Svelata la data: dall’11 al 14 ottobre Dopo l’estate, i Mercatanti sono uno degli appuntamenti più amati dei bergamaschi.

Un modo per «viaggiare» fra i sapori dell’Europa senza muoversi da Bergamo. Quest’anno l’appuntamento è in programma dall’11 al 14 ottobre, quando il centro cittadino di Bergamo si vestirà d’Europa: numerosissimi commercianti provenienti da ogni angolo del continente, dalla Spagna all’Olanda passando per la Francia e la Gran Bretagna, e naturalmente Italia, sono pronti a invadere e colorare la città di Bergamo. Tra autentici profumi e sapori d’oltre confine.

