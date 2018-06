«Rock n’ castle» al Castello di Valverde

Hit anni ’70 «suonate» su vinile Venerdì 22 giugno dalle 20, per la prima volta in un castello della bergamasca, i grandi della musica rock saranno protagonisti.

Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, Red Hot Chili Peppers e tanti altri miti del rock saranno protagonisti della serata, suonati rigorosamente su vinile originale da Teo Mangione al Castello di Val Verde in via Maironi da Ponte 3, alle porte di Città Alta a partire dalle 20. Non sarà un classico dj set ma i brani verranno «raccontati» dal dj con una breve introduzione in stile radiofonico.

L’idea nasce nel Nord Europa, dove i castelli si trasformano in vere e proprie discoteche, scenari perfetti per serate a tema, dove il rock risveglia anche i fantasmi che abitano quei luoghi ricchi di storia e di mistero. La gente potrà ballare con le hit degli anni ’70 e godersi la serata con aperirock in un contesto unico e di rara bellezza. Il castello di Valverde è un edificio del 1500 che è stato dimora privata fino a poco più di un anno fa.

La serata è aperta a tutti Info e prenotazioni 338.5818316

