Treno Blu, nuovi appuntamenti

Ecco dove e cosa fare questa primavera Pronto il nuovo calendario con il programma dei treni storici e turistici del lago d’Iseo (e non solo). Il mitico Treno Blu, sempre affascinante e ricco di storia.

Con la primavera ormai iniziata, cresce anche il desiderio di qualche gita fuoriporta, lontano dallo stress del traffico, per riscoprire i paesaggi dimenticati della Lombardia. Allora perché non pensare ad un’escursione con un treno storico? Con la destinazione finale che può essere una gita in battello sul Lago d’Iseo piuttosto che la degustazione di prodotti tipici della tradizione lombarda; o verso altre mete ancora, anche fuori regione, tutte comunque da «leccarsi i baffi».

È quanto propone il programma 2018, al via il prossimo 22 aprile, con iniziative fino a dicembre, messo a punto dall’ Associazione di volontariato senza scopo di lucro «F.T.I. -Ferrovie Turistiche Italiane», in collaborazione con la Fondazione FS e con la Regione Lombardia e con il supporto di Italia Holiday e altri enti.

L’iniziativa «TrenoBLU - Treni turistici per il Lago d’Iseo… e non solo», quest’anno alla sua venticinquesima stagione, prevede sempre partenze da Milano in direzione soprattutto del Lago d’Iseo ed i suoi dintorni, senza dimenticare altre notevoli località lombarde, sedi di interessanti manifestazioni, per lo più gastronomiche. Da sottolineare che le manifestazioni in calendario si svolgeranno alternativamente con treni storici a vapore, trainati da una sbuffante locomotiva del 1913 (la mitica 625-100, detta la «Signorina», ormai ultracentenaria), con le tipiche carrozze «centoporte», dalle classiche panche in legno, degli anni ’30 del secolo scorso (oggi preservate nel parco storico della Fondazione FS) e con «littorine» diesel degli anni ‘60.

Il viaggio si svolgerà principalmente lungo le due ferrovie che arrivano sul Lago d’Iseo: la linea turistica Palazzolo sull’Oglio - Paratico Sarnico. Pertanto, lungo le linee che portano al Sebino e non solo, gli appuntamenti saranno il 22 aprile, il 1° e tutte le domeniche di maggio, le prime tre domeniche di giugno oltre al 1° luglio, il 26 agosto, il 9, il 23 ed il 30 settembre per concludersi il 14 e 28 ottobre.



Si ricorda che, per chi non fosse interessato al solo viaggio sul treno storico, sono quasi sempre disponibili anche delle proposte a «pacchetto completo» comprensive di viaggio in treno, escursione in battello, pranzo tipico in ristorante e visite a interessanti borghi. Tra le proposte di quest’anno, anche alcune significative conferme come l’originale rappresentazione teatrale in viaggio con il «Delitto sul Sebino Express» (il 13 maggio) ed i più recenti successi degli ultimi anni come «Sapori del Parco del Ticino» il 27 maggio oltre ai classici appuntamenti autunnali di «Sapori di Valtellina» per la Mostra del Bitto a Morbegno il 14 ottobre e «Formaggi in Piazza» a Sondrio il 28 ottobre. Come novità 2018 ci saranno il «Treno d’estate sul Lago Maggiore» il 10 giugno ed il treno per i «Profumi d’autunno» nell’Oltrepo Pavese il 30 settembre.

Per ulteriori informazioni www.ferrovieturistiche.it

