Bandito solitario al Conad di Sarnico

Lo insegue il macellaio sul lungolago Rapina sabato 24 febbraio a Sarnico alla Conad di via Roma, in pieno centro. A cercare di acciuffare il malvivente, con il suo ingente bottino, l’addetto macelleria del supermercato che lo ha inseguito fino sul lungolago.

Un bandito solitario in fuga a gambe levate verso il lago per non finire braccato. Dopo una rapina alle casse del supermercato Conad, il malvivente è stato inseguito dall’addetto macelleria del supermercato che lo ha rincorso, ma senza riuscire a fermarlo. La rapina al Conad di via Roma, con bottino ingente, si è verificata sabato sera, in pieno centro a Sarnico e poco prima della chiusura.

A rendere complicatissima la fuga del bandito è stato l’addetto all’area macelleria del Conad, M.P., poco più che trentenne e residente a Sarnico, che ha dato il via all’inseguimento fino al lungolago.

