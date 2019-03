La rinascita dopo l’incidente a Dalmine

Colzate, la storia del 42enne Mauro Coinvolto in un grave incidente nel 2005, ora è sciatore e maestro di sci per disabili.

Mauro Bernardi, 42 anni originario di Vertova ma residente a Colzate, nel 2005 era alla guida del suo camion quando, al casello di Dalmine, tamponò un autoarticolato entrato in autostrada senza fari e senza frecce. L’incidente gli procurò una lesione midollare con la perdita parziale dell’uso delle gambe.

Da quel giorno la sua vita è cambiata. L’amore della moglie Claudia, del figlio Pietro e la sua grande fede gli hanno permesso di andare avanti. Una seconda opportunità offertagli dallo sport ed in particolare dallo lo sci. Dai corsi di «Scio anch’io», organizzato dall’Inail di Bergamo, è passato alle gare Csi e poi ai campionati italiani del 2011 al Sestriere: terzo posto in slalom speciale col suo monosci. Una parentesi agonistica durata comunque poco. Nel 2011 è diventato maestro di sci per disabili, riuscendo a superare l’ostacolo e a reinventarsi la vita. Queste toccanti esperienze Mauro le presenterà sabato 9 marzo alle 20,30 al palazzetto dello sport di Sarnico, una testimonianza di vita che vuole essere anche un messaggio di speranza per i diversamente abili. L’evento «Mauro dalla tragedia alla rinascita» è organizzato dallo sci club Sarnico 2001 Fabrizio Pedrocchi in collaborazione con «Enjoysky».



