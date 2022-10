Rogo in un capannone: brucia bottonificio a Castelli Calepio

Un grosso incendio a Castelli Calepio. Un rogo è scoppiato intorno alle 3.15 di venerdì 28 ottobre all’interno di un capannone di un bottonificio, in via Cornella. A bruciare 400 metri quadrati, con danni ingenti e la struttura totalmente compromessa.

Fortunatamente il tetto della struttura non è crollato e non ci sono feriti. Sul posto i Vigili del fuoco della Centrale di Bergamo, i volontari di Romano di Lombardia e Palazzolo che hanno lavorato tutta la notte e venerdì in mattinata si sono occupati delle operazioni di bonifica.