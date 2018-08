Sarnico, addio a nonna Elena

103 anni di affetto e allegria Elena Belussi aveva dedicato la sua vita alla famiglia e alle amicizie. Era la prozia dell’attore Alessio Boni.

Aveva compiuto 103 anni il 18 agosto scorso, festeggiata dai famigliari che, come ogni anno, trascorrevano il giorno del compleanno con lei. Elena Belussi vedova Bellini, decana di Sarnico, si è spenta nel sonno giovedì 23 agosto nella prima mattinata, nella sua abitazione in via Vittorio Veneto. A trovarla senza vita è stata la persona che ultimamente collaborava con la famiglia nella sua assistenza.

Alessio Boni, pronipote della defunta (Maddalena, la nonna dell’attore e regista, era la sorella di Elena Belussi), aveva un affetto particolare per lei e al compimento del centesimo anno, la ricordò tramite «L’Eco di Bergamo» come «una zia affettuosa, vivace, e capace di rallegrare e di tenere unita la famiglia».

