Acqua torbida dai rubinetti

A Zogno vietato l’uso alimentare «A seguito di cause ancora in via di accertamento, dalla tarda mattinata di giovedì 25 gennaio, la sorgente Orrido che alimenta l’acquedotto del comune di Zogno presenta un intorbidamento anomalo».

Lo comunica Uniacque: «Una decina le telefonate di utenti di comune Brembano sono pervenute al centralino di Uniacque Spa per segnalare torbidità nell’acqua che scendeva dai rubinetti delle abitazioni».

Le tre squadre di tecnici intervenute prontamente sul posto hanno provveduto ad interrompere l’alimentazione dalla sorgente al serbatoio Campelmè ed allo svuotamento di quest’ultimo. «In attesa di riutilizzare la sorgente dell’Orrido, si è provveduto ad alimentare la rete di distribuzione con fonti alternative (Sorgenti di Algua)» fanno sapere da Uniacque.

«Sono stati effettuati dei prelievi per testare la qualità e la potabilità dell’acqua immessa in rete e, in attesa di conoscere l’esito, sentito il parere di Ats, si è ritenuto di richiedere in via precauzionale al Sindaco di Zogno l’emissione di un’ordinanza comunale che vieti temporaneamente l’uso alimentare dell’acqua».

La situazione sta tornando rapidamente alla normalità ed è probabile che nelle prossime ore il fenomeno anomalo della torbidità cessi completamente: è possibile che il divieto resti in vigore per almeno 48 ore in attesa dei risultati delle analisi.

