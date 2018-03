Almè, ferita con un coltello in strada 25enne arrestato per tentato omicidio

Almè, ferita con un coltello in strada

Una ragazza di 17 anni è stata inseguita e aggredita da uno giovane con un coltello per strada ad Almè, stamattina intorno alle 7.30, sabato 3 marzo, in via Crosia. L’uomo è stato poi bloccato dai carabinieri di Villa d’Almé e Zogno: l’autore del gesto sarebbe un giovane di 25 anni con problemi psichiatrici. Non è chiaro se i due giovani si conoscessero. La vittima è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: è in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Confermato invece l’arresto per tentato omicidio del giovane.

