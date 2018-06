Alzheimer, ecco il giardino sensoriale «Un percorso per allietare le giornate» A Piazza Brembana nel Centro don Palla il 30 giugno si inaugura la nuova opera pensata per aumentare la qualità della vita dei malati.

Un’opera - nata da un’idea di Busi e concretizzata in un progetto dell’architetto Cesare Rota Nodari - la cui inaugurazione è programmata per sabato 30 giugno con la partecipazione alla cerimonia del vescovo monsignor Francesco Beschi. È percorribile la «promenade» coperta con capriate in legno e intervallata da alcuni «piazzole» per la sosta (quindi utilizzabile anche in caso di pioggia) che è il collegamento tra il reparto dell’Alzheimer e il «cuore» del giardino dove sorgono un grande gazebo a vetrate riscaldabile nei mesi freddi dal quale si può ammirare uno splendido panorama sulla vallata e le montagne e un locale servizi con cucinetta prospicienti il giardino sensoriale con aiuole, fontana e voliera

Un mix di colori, di profumi e di suoni, di sensazioni appunto che la scienza ritiene metodo molto efficace per trattare le persone che soffrono di questa patologia.

