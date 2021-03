Assembramento fuori da un locale

Sanzionate 41 persone a Zogno Nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Zogno hanno effettuato controlli anti Covid nei locali e sulle strade di diversi paesi.

Nello scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Zogno hanno effettuato una serie di controlli per garantire il rispetto delle misure anti Covid. I controlli hanno interessato locali pubblici, circolazione stradale e pedonale. Nello specifico, sono stati sanzionati amministrativamente due locali pubblici: uno del comune di Cisano Bergamasco, per il non rispetto delle distanze tra i clienti, ed un altro nel comune di Berbenno per esser rimasto aperto dopo l’orario consentito. A Zogno numerose pattuglie sono intervenute a causa di un assembramento nei pressi di un locale pubblico: 41 le persone sanzionate. Sempre nel comune di Zogno ulteriori controlli hanno portato alla denuncia di due persone per resistenza a pubblico ufficiale, per una di loro è scattata la denuncia anche per lesioni, avendo ferito un militare. Sanzionate inoltre una decina di persone nei comuni del territorio di giurisdizione della Compagnia Carabinieri per inosservanza del coprifuoco. Sono stati controllati oltre cento veicoli e alcune centinaia di persone.

