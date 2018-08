Auto si ribalta ad Algua

Ferita una ragazza di 19 anni Una ragazza di 19 anni è rimasta ferita in un ribaltamento ad Algua. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 28 della Val Serina intorno alle 8.30 di sabato 25 agosto.

Sul posto sono giunti i soccorritori. L’ambulanza ha raggiunto il luogo dell’incidente per prestare i primi soccorsi alla 19enne, che non è in pericolo di vita.

