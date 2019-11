Spazzaneve in azione a Foppolo

Bianco risveglio in Alta Valle Seriana

Spazzaneve in azione anche a Foppolo Le previsioni meteo per il weekend. Neve fino a 600 metri nelle valli bergamasche. Foto e video.

La neve ha imbiancato l’alta Valle Seriana fin verso i 600 metri di quota nella notte di giovedì 7 novembre e nelle prime ore di venerdì 8 novembre. Valbondione, Spiazzi di Boario, Lizzola si sono svegliate immerse in un manto nevoso. Nevicata abbondante anche a Foppolo in Val Brembana. Un nostro lettore, Ramon Occioni, ci ha inviato un bellissimo video girato con il drone della prima neve in quota 2.000 sulla diga del Barbellino.

Gli esperti di 3BMeteo confermano che in tutto il Nord Italia «sulle zone alpine la neve cade generalmente oltre i 1000/1200m ma con fiocchi scesi a tratti fin verso i 600/700m nei fenomeni più intensi su tratti dei rilievi dell’alto Piemonte e del Trentino.

Passo della Presolana

(Foto by Fronzi)

Neve a Lizzola

(Foto by Mirco Bonacorsi)

Neve anche a Valbondione

(Foto by Michele Chiereghin)

Le nevicate più intense si stanno ora concentrando sulle Alpi centro-orientali, dove oltre i 1500m si registrano accumuli anche superiori a 20cm di neve fresca. Neve anche sulle vette dell’Appennino Tosco-Emiliano, con i fiocchi che imbiancano dai 1800m».

«La perturbazione attenuerà i suoi effetti su Piemonte centro-meridionale e Ponente Ligure, nel pomeriggio sull’Emilia, bassa Lombardia e basso Veneto – rileva 3B Meteo –. Insisterà invece su alto Piemonte e alte pianure lombardo-venete con piogge abbondanti e nevicate sulle Alpi dai 1000/1300m, anche se in serata il tempo migliorerà su tutto il Nordovest. L’instabilità sulle regioni centrali interesserà soprattutto quelle del versante tirrenico con piogge e temporali che sconfineranno a tratti di quello adriatico centrale, ma verso sera fin sull’Emilia Romagna. Instabile e temporalesco in Sardegna, mentre andrà meglio al Sud dove si avranno frequenti spazi di sole salvo qualche piovasco tra Campania, Molise e alta Puglia».

