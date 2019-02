Boom di iscritti al liceo sportivo a Zogno

Ma niente classe per elettricisti All’istituto Turoldo da settembre una sezione di 30 studenti. C’è chi chiede la bocciatura per poter ripartire nel nuovo indirizzo. Insufficienti i numeri per il corso professionale.

Boom di iscrizioni al liceo sportivo. Al contrario, quest’anno, non partirà la prima classe di operatore elettrico. Quanto succede all’istituto superiore Turoldo di Zogno, però, sembra fotografare una tendenza generale anche nel resto della provincia: i ragazzi scelgono i licei, e si indirizzano sempre meno verso una formazione tecnica-professionale. In controtendenza, quindi, con quanto chiede, invece, il mercato del lavoro. Dal prossimo settembre a Zogno partirà la terza sezione di liceo sportivo nella nostra provincia (le altre due sono ad Alzano e Lovere), con un «tutto esaurito» raggiunto in poco tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA