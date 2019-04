Botta di Sedrina, auto in fiamme

Code in entrambe le direzioni Auto in fiamme lungo la provinciale a Botta di Sedrina: l’incidente è avvenuto intorno alle 13 di mercoledì 17 aprile.

La vettura era parcheggiata al di fuori della carreggiata ma il fumo ha impedito il passaggio degli altri veicoli per la scarsa visibilità. Si sono create così code in entrambi i sensi di marcia. La situazione sta rientrando nella normalità con l’istituzione del senso unico alternato. Dalle prime informazioni non ci sarebbero feriti.

