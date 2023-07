Cade dalla scala in baita, inutili i soccorsi: muore 63enne a Valtorta

Intervento giovedì 6 luglio del Soccorso alpino della VI Delegazione Orobica, allertato poco prima delle 11 per una donna di 63 anni (e non di 65 anni come precedentemente pubblicato, ndr) originaria di Valtorta e residente in Val Brembilla, caduta mentre si trovava in una baita, in località Valle Grobbia, vicino alla frazione Costa di Valtorta.