Cade nel fiume Brembo a Zogno

Grave 17enne, c’è l’elisoccorso L’incidente nel pomeriggio di domenica 1° luglio nei pressi di via Romacolo, a Zogno.

Ferito un 17enne pare in gravi condizioni. Sul posto l’elisoccorso del 118, un’ambulanza e un’automedica. A cadere in acqua, nel fiume Brembo, un giovane di 17 anni: ancora non si conosce la dinamica dell’incidente ma le sue condizioni sembrano critiche. L’incidente nei pressi di via Romacolo alle 17.40, presenti anche le forze dell’ordine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA