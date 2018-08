Camion in panne, traffico in tilt

Lunghe code in Valle Brembana Camion in panne nella mattinata di giovedì 9 agosto all’altezza della rotonda di Zogno: lunghe code.

Un camion in panne all’altezza della rotonda di Zogno sta creando problemi di traffico per chi si muove da e verso la Valle Brembana. Si tratta di un camion Koine bloccato da una mezz’ora circa all’altezza della galleria di Botta in direzione Bergamo. Un probabile guasto al semiasse ha causato lo stop del mezzo pesante nella mattinata di giovedì 9 agosto intorno alle 9.15: il traffico è bloccato. La segnalazione dai lettori della pagina Facebook Viabilità in Valle brembana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA