Cantiere stradale a Strozza

Traffico bloccato per chilometri I lavori di allargamento della carreggiata in corso a Strozza stanno causando molti problemi al traffico in Valle Imagna e non solo, fino alla strada Villa d’Almé-Dalmine.

Code chilometriche e traffico completamente bloccato in Valle Imagna e fino alla strada Villa d’Almé-Dalmine, a Valbrembo. Il caos, nel tardo pomeriggio di lunedì 8 ottobre, è causato da un cantiere per l’allargamento della carreggiata a Strozza. Fino a cinquanta minuti di coda per superare l’ostacolo del senso unico alternato istituto per permettere agli operai di lavorare in sicurezza. Il consigliere provinciale Demis Todeschini invita alla pazienza: «So che in questo momento ci sono dei disagi pesanti sulla Sp14 in direzione Valle Imagna a causa dei lavori di allargamento della sede stradale in località Cabrozzo. Sono in stretto contatto con l’ufficio viabilità per verificare la taratura del semaforo. Chiedo a tutti gli abitanti della valle di portar pazienza per alcuni giorni di assestamento per questa opera di fondamentale importanza che renderà l’accesso alla nostra valle più ampio e sicuro. Grazie per la collaborazione e scusate per il disagio».

