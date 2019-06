Carona, cade sul monte Aga

Soccorsi in azione per un escursionista Incidente in montagna con gli operatori del Soccorso alpino in azione. L’elisoccorso, partito da Bergamo, non è riuscito a raggiungere la zona a causa della nebbia.

Ad essere caduto un uomo, in montagna per un’escursione. L’incidente si è verificato sabato 29 giugno poco dopo le 13 sul Monte Aga, nel territorio di Carona. Immediato l’intervento dell’elisoccorso che non ha potuto però raggiungere la zona a causa della scarsa visibilità per le forti nebbie nella zona. In azione quindi il Soccorso alpino da Valbondione.

Ancora non si conoscono le condizioni di salute dell’uomo: pare che nella caduta non abbia fortunatamente perso conoscenza.

