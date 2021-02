Carona, scivola durante una ciaspolata

Ragazza in salvo con l’elicottero - Video L’intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di mercoledì 17 febbraio. La giovane, 23 anni, non è in gravi condizioni: ha riportato un trauma gamba/caviglia.

I vigili del fuoco del distaccamento di Zogno sono intervenuti nel pomeriggio di mercoledì 17 febbraio a Carona per soccorrere una ragazza di 23 anni, rimasta ferita dopo una caduta sul sentiero 211 che porta ai laghi Gemelli. L’allarme è scattato poco dopo le 15,30: secondo la prima ricostruzione, la giovane è scivolata durante una ciaspolata con un amico, che ha chiamato soccorsi. I vigili del fuoco dopo averla raggiunta hanno fatto intervenire l’elicottero di Milano per il trasporto in una zona sicura, dove è stata affidata al personale sanitario del 118 allertato insieme al Soccorso alpino. Fortunatamente non ha riportato nessuna ferita grave, ma un trauma gamba/caviglia: è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni per le cure del caso. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso alle 19,22.

Ecco il video dei soccorsi con l’elicottero.

E qui sotto una fase del recupero con la barella e il verricello.

