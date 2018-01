Chiuduno senza acqua dopo il temporale

E a San Giovanni Bianco grandina - Foto Pare che il temporale della notte abbia danneggiato una saracinesca elettronica del bacino principale dell’acquedotto a Begnam, località di Chiuduno.

Chiuduno è rimasta così senza acqua dalla mattina del 9 gennaio con i tecnici che stanno lavorando per ripristinare il servizio che dovrebbe tornare attivo nel pomeriggio. A segnalarlo anche Facebook e il vicesindaco Gianluigi Caglioni: «Il temporale di stanotte ha danneggiato la saracinesca elettronica del bacino principale. Uniacque sta lavorando per ripristinare la fornitura di acqua in tutto il paese . Ci vorrà qualche ora».

La grandine a San Giovanni Bianco, in uno scatto della nostra lettrice Anna Belotti

Intanto nel pomeriggio nuovo scroscio temporalesco che questa volta ha colpito soprattutto la provincia. A San Giovanni Bianco grandine come nei mesi estivi come segnalano le foto della nostra lettrice Anna Belotti.

