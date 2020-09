Coltiva marijuana nella cameretta

Denunciato 16enne a Cisano Coltivazioni di marjiuana e spaccio in Val Brembana: cinque persone, tra cui un minorenne sono state denunciate dai Carabinieri di Zogno per coltivazione di marijuana mentre una cittadina albanese è stata arrestata per cessione di sostanze stupefacenti.

I carabinieri di San Pellegrino Terme hanno deferito all’autorità giudiziaria tre cittadini italiani rispettivamente di 33, 31 e 38 anni, per coltivazione di marijuana nel corso del weekend. Durante il servizio di osservazione di un terreno posto nelle vicinanze dell’abitazione di uno dei denunciati i Carabinieri sorprendevano lo stesso insieme ad altri due nei pressi di alcune piante di marijuana. Venivano eseguite perquisizioni domiciliari e personali a carico dei soggetti, all’esito delle quali venivano rinvenute totalmente 4 piante di marijuana, decine di semi di marijuana, nonché circa 50 gr di sostanza stupefacente. I militari di Cisano Bergamasco, nella giornata di lunedì scorso, hanno denunciato invece un 16enne per coltivazione di sostanza stupefacente, lo stesso all’interno della propria camera da letto deteneva una pianta di marijuana in vaso alta circa 1,35 mt, più svariati rami stesi ad essiccare, nonché un totale di 104 grammi di marijuana e 1,45 grammi di hashish.

I Carabinieri di Zogno, nella giornata di martedì 29 settembre, hanno deferito all’Autorità giudiziaria una cittadina italiana 56enne, per coltivazione si sostanze stupefacenti, perché all’interno del giardino della propria abitazione vi erano due piante di marijuana altezza max 1,70mt, nonché a seguito di perquisizione domiciliare venivano rinvenuti altri 1,30 grammi della medesima sostanza. Infine i militari di Villa d’Almè ripiegata in Sorisole, ieri hanno proceduto all’arresto di una cittadina albanese di 42 anni, resasi responsabile di cessione di 0,5 grammi di cocaina ad un ragazzo segnalato amministrativamente quale assuntore di sostanze stupefacenti. All’esito della perquisizione personale, veicolare e domiciliare della predetta venivano rinvenuti un totale di 4,5 grammi di cocaina suddivise in 9 dosi. L’arrestata dopo le formalità di rito è stata tradotta presso la propria abitazione in attesa di rito direttissimo.

