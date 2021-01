Cooking Quiz, edizione digitale

Alberghiero di San Pellegrino in finale Le classi 4^A ind. Enogastronomia e la 4^F ind. Sala/Vendita hanno ottenuto il pass per la finalissima nazionale della quinta edizione del Cooking Quiz! prevista a maggio dove dovranno battersi con i colleghi di altri 81 Istituti alberghieri di tutta Italia.

Le classi 4^A ind. Enogastronomia e la 4^F ind. Sala/Vendita hanno ottenuto il pass per la finalissima nazionale della quinta edizione del Cooking Quiz! prevista a maggio dove dovranno battersi con i colleghi di altri 81 Istituti alberghieri di tutta Italia. Ha ottenuto un grande successo l’edizione digitale del Cookin Quiz!. Lo chef docente di Alma, Valerio Cabri, per la lezione di Enogastronomia, Stefano Venturelli, restaurant manager di Alma, per la lezione di Sala/Vendita e il presentatore Alvin Crescini sono riusciti a creare un momento coinvolgente e molto istruttivo per i ragazzi.

Valerio Cabri

Martedì 19 gennaio, protagonista del concorso nazionale, l’istituto alberghiero «San Pellegrino» insieme al «Carlo Urbani» di Porto Sant’Elpidio e all’Ipssar «San Francesco» di Paola (Cosenza).

Il presentatore Alvin

Stefano Venturelli

«Il Cooking Quiz è un’iniziativa stimolante e un modo per arrivare alla conoscenza passando dalla curiosità – spiega Giuseppina Arzuffi, docente e coordinatrice del progetto per San Pellegrino –. Come docenti siamo molto soddisfatti dell’esperienza che hanno vissuto i nostri studenti, anche loro molto entusiasti. Non vediamo l’ora di far partecipare la nostra classe di pasticceria al grande evento dedicato a questo indirizzo con i Pastry Chef di Alma».

Il tour del Cooking Quiz Digital è partito il 14 gennaio e raggiungerà oltre 20.000 studenti in tutta Italia suddivisi in 80 Istituti Alberghieri. È il Concorso didattico nazionale ideato da Plan Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli Istituti alberghieri, da Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PeakTime che da anni sviluppa format didattici per le scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli studenti di ogni ordine e grado. Per il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e dal ministero delle Politiche agricole, forestali e del turismo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA