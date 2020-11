Disperso da 10 giorni sul monte Venturosa

I Vigili del fuoco ritrovano il cane Ivan A lanciare l’allarme il padrone: le ricerche in Val Brembana e il ritrovamento grazie ai Vigili del fuoco di Zogno e al Nucleo Saf di Bergamo.

Di lui non si avevano più notizie da dieci giorni ma grazie all’intervento dei Vigili del fuoco di Zogno e del Nucleo Saf della centrale di Bergamo Ivan è stato ritrovato. L’allarme era stato lanciato dal padrone del cane che aveva anche segnalato la zona in cui il quadrupede aveva fatto perdere le sue tracce nei pressi del monte Venturosa in Val Brembana.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Zogno e il nucleo Speleo alpino fluviale della centrale di Bergamo lo hanno ritrovato nella mattinata di domenica 15 novembre: i Vigili del fuoco hanno raggiunto quota 1.600 metri intorno alle 6.30 e con l’elicottero Drago di Varese si sono diretti nella zona segnalata dal padrone del cane per iniziare le ricerche. Dopo un’ora, visibilmente dimagrito, Ivan è stato ritrovato e riconsegnato al suo padrone.

