Due estoni si perdono sull’Alben

Recuperati dal Drago 80 dei pompieri Elicottero dei Vigili del fuoco in azione nella serata di venerdì 9 ottobre per recuperare due escursionisti estoni sul monte Alben.

Elicottero dei Vigili del fuoco in azione nella serata di venerdì 9 ottobre per recuperare due escursionisti estoni sul monte Alben. Il Drago 80 dei pompieri si è alzato da Malpensa per raggiungere la montagna che sovrasta l’abitato di Oltre il Colle. Qui, i due escursionisti stranieri, da quanto è stato possibile sapere, stavano compiendo un’arrampicata. Avrebbero però perso la via, finendo in una zona particolarmente impervia. Da qui la richiesta di aiuto. L’elicottero si è quindi levato in volo recuperando i due uomini che sono stati trasportati a un parcheggio del centro abitato di Oltre il Colle, entrambi illesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA