Elisoccorso in azione in montagna Incidenti a Valbondione e Foppolo

Incidenti a Valbondione e Foppolo A Ferragosto diversi interventi del Soccorso alpino. Nella Bergamasca un escursionista ferito sul sentiero del Coca e un altro a Foppolo nella zona del lago Moro.

Super lavoro già dalla mattinata per il Soccorso alpino lombardo e bergamasco. Elicottero in azione già dalle 6.30 del 15 agosto a Valbondione.

Un escursionista è caduto e si è ferito. L’intervento di soccorso con due elicotteri uno da Bergamo e l’altro da Brescia è stato piuttosto laborioso poi l’uomo è stato recuperato e portato al Papa Giovanni in codice giallo.

Altro intervento, questa volta in codice rosso a Foppolo, alle 12.15 nella zona del lago Moro a Foppolo, anche in questo caso una caduta di una persona. L'intervento è in corso con un elicottero da Sondrio e il Soccorso Alpino.

Seguono aggiornamenti.

