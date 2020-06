Soccorso Alpino in azione (Foto by Archivio)

Esce a fare una passeggiata e non ritorna

Mezzoldo, ricerche in corso di un 75enne IL Soccorso Alpino da lunedì sera impegnato in Valle Brembana per rintracciare l’uomo.

Dalla serata lunedì 8 giugno proseguono senza sosta e nonostante il maltempo, le ricerche di un uomo di 75 anni uscito per un passeggiata e non rientrato a casa a Mezzoldo. Le operazioni sono state condotte in condizioni particolarmente difficili per i forti acquazzoni e proseguono anche nella mattinata di martedì 9 giugno, impegnati i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso Alpino.

