Estate, tempo di sagre e buona cucina A Foppolo c’è la Festa della taragna

A Foppolo c’è la Festa della taragna Lunedì 12 agosto sulla terrazza del Rifugio Montebello K2: grigliata, polenta e musica dal vivo.

Un appuntamento imperdibile per le buone forchette. Lunedì 12 agosto a Foppolo si terrà la Festa della taragna. Sulla panoramica terrazza del Rifugio Montebello K2, davanti a un panorama mozzafiato sulle montagne, ci saranno grigliata, polenta taragna e musica dal vivo. Si può raggiungere la terrazza a piedi, in bicicletta (c’è il servizio di noleggio e-bike), tramite servizio jeep oppure in seggiovia.

