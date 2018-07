Foppolo, a settembre seggiovie all’asta

«La stagione bianca è assicurata» La base per le offerte è fissata a 6,9 milioni. Se andrà a vuoto i curatori hanno ottenuto un altro esercizio provvisorio.

Anche la prossima stagione è assicurata: Anna Maria Angelino, Alberto Carrara e Federico Clemente, curatori di Brembo Super Ski, confermano che gli impianti ripartiranno. Anche se i due bandi di vendita dovessero andare deserti, i curatori hanno ottenuto l’autorizzazione a un altro esercizio provvisorio. Con altre due conferme: stesse tariffe già applicate la stagione 2017-2018 e alla direzione generale Vittorio Salusso.

Ma intanto la speranza che è le aste non vadano deserte. Il primo appuntamento è fissato all’11 settembre con il primo lotto che comprende la vendita dei beni dell’azienda. «Base d’asta 6.954.000 euro - spiegano i curatori – con un ribasso non superiore al 25% (si scende non oltre i 5.216.000) e un eventuale secondo esperimento a febbraio».

