Foppolo, fondi ancora congelati

Si attendono nuovi scenari

Tutto come quattro mesi fa, ma con quattro mesi in più. L’assemblea della Comunità montana Valle Brembana di giovedì 6 settembre s’è chiusa con la concessione di congelare sino a fine gennaio i 750 mila euro stanziati dal Bim al Comune di Foppolo per la realizzazione della cabinovia Ronchi- Montebello.