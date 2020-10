Frana a Costa Serina

Chiusa la provinciale 27 Val Serina, nel tardo pomeriggio di martedì 27 ottobre una frana ha interrotto la circolazione sulla strada provinciale.

Circolazione interrotta per una frana sulla strada provinciale 27 che da Zogno sale a Serina. È successo poco dopo le 18 di martedì 27 ottobre all’altezza della località Rustech, a circa un centinaio di distanza dal bivio di Costa Serina, salendo. Eroso il muro di contenimento sotto la carreggiata per 3-4 metri, dove passa un tubo delle fognature. Sulla strada l’asfalto ha crepe per circa 20 metri. Per precauzione la strada è stata chiusa e mercoledì è previsto un sopralluogo della Provincia. Due le strade alternative: passare da Costa Serina oppure da Bracca.

