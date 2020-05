Frana negli orridi della Val Taleggio

Massi sull’asfalto, area già in sicurezza Nella mattina di domenica 17 maggio, verso le 5,30, c’è stata una frana negli orridi della Val Taleggio, in territorio di San Giovanni Bianco.

È un punto - prima della galleria Le Gole - ben conosciuto, si sono già verificate frane in passato e la continue piogge di questi giorni hanno favorito la caduta di materiale, soprattutto grossi sassi, sull’asfalto. I massi hanno divelto la rete di protezione. Due mezzi dei vigili del fuoco distaccamento di Zogno e le squadre della Provincia con la ditta Orobica sono arrivate sul posto. I vigili del fuoco hanno bonificato e messo in sicurezza la strada per consentire il passaggio, sulla strada numerosi ciclisti.

