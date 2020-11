Lo schianto nella galleria di Camerata Cornello lungo la ex statale 470

Frontale tra due furgoni in galleria

Due feriti gravi a Camerata - Le foto Terribile frontale tra due furgoni a metà circa della galleria di Camerata Cornello: gravi un 39enne e un 50enne.

Un terribile frontale a metà della galleria di Camerata Cornello tra due furgoni: si è verificato intorno alle 11 di venerdì 27 novembre lungo la ex statale 470. Alla guida due uomini, di 39 e 50 anni: quest’ultimo è rimasto incastrato nell’abitacolo del mezzo da lavoro. La galleria è stata chiusa per permettere l’azione dei soccorritori.

Sul posto è arrivato l’Elisoccorso con due ambulanze e l’auto medica da San Giovanni Bianco oltre ai Vigili del fuoco di Zogno, ai Carabinieri di San Giovanni Bianco e la Radiomobile di Bergamo. I due uomini sono stati trasportati in ospedale in codice rosso e le loro condizioni sembrerebbero critiche: il più grave, il 39enne, è stato sedato e intubato e trasportato agli Spedali Civili di Brescia con l’Elisoccorso. Il 50enne rimasto incastrato nell’abitacolo è stato salvato dai Vigili del fuoco e trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII in ambulanza. I mezzi sono sotto sequestro fino alla prognosi dei feriti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA