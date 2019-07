Fumo grigio vicino alla discarica

Brucia un capanno a Sorisole Il fumo grigio ha attirato l’attenzione dei residenti di Sorisole: a causarlo un incendio a un capanno in via Roccoli.

Un capanno di un’abitazione in via Roccoli in fiamme a Sorisole: il ricovero degli attrezzi si trova nei pressi della discarica del paese. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco intorno alle 13 di lunedì 15 luglio. Ancora da chiarire le cause delle fiamme. Non ci sarebbero però persone coinvolte. Un denso fumo nero si è levato da via Roccoli ben visibile da tutto il paese.

