Furgone contro moto, ferito 34enne

Lunghe code in Valle Brembana Un incidente, fortunatamente non grave, causa lunghe code in Valle Brembana tra Zogno e lo svincolo che porta in Valserina.

Un motociclista di 34 anni è rimasto ferito, non in modo grave, in un incidente avvenuto a Zogno intorno alle 8 di mercoledì 8 agosto. Dalle prime informazioni l’uomo sembra essere caduto a terra dopo un tamponamento con un furgone. Sul posto sono stati inviati i mezzi di soccorso: il 34enne è rimasto sempre cosciente, ma a terra dolorante. Lunghe code sulla strada in entrambi i sensi di marcia.

