Gabo e il dolore di un intero paese

Ubiale si stringe attorno alla famiglia Ubiale si stringe attorno alla famiglia di Gabriele Pesenti, il 19enne morto domenica in un incidente stradale sulla strada Villa d’Almé-Dalmine.

La foto di Gabo al centro della chiesa, circondata dai lumini, le lacrime rigano il volto dei tanti amici che hanno partecipato alla veglia di preghiera per ricordarlo. Ubiale si stringe attorno alla famiglia di Gabriele Pesenti, il 19enne morto domenica in un incidente stradale sulla strada Villa d’Almé-Dalmine. Una tragedia che ha sconvolto, ancora una volta, l’intero paese: la stessa comunità a fine gennaio del 2010 aveva già pianto il fratello Simone, morto anche lui a 19 anni in un incidente stradale a Botta di Sedrina. All’epoca Gabriele aveva 10 anni. I funerali del giovane si terranno giovedì alle 15 nella chiesa di Ubiale.

