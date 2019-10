Grand Hotel di San Pellegrino

L’interesse di tre gruppi nazionali Due catene di hotel e una società socio-sanitaria. Bando prorogato la seconda volta. Al via il recupero della maxi-cupola.

Tre gruppi nazionali, di cui due catene alberghiere e uno socio-sanitario (i nomi sono ancora riservati). Da alcuni mesi hanno messo gli occhi sul Grand Hotel di San Pellegrino, di cui, dal 2016, sono in corso lavori di ristrutturazione per 18,650 milioni di euro (fondi statali). Da ormai un anno, infatti, il Comune ha emesso un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse al completamento del recupero e alla gestione dello storico albergo liberty: servono altri 23 milioni di euro. In pratica si è alla ricerca di un soggetto disposto sia a completare il recupero sia alla gestione (sicuramente pluriennale) dell’albergo. Operazione difficile, tanto che il Comune, per venire incontro alle richieste dei tre operatori, ha prorogato l’avviso per la seconda volta. Scadeva lo scorso giugno, è stato rinviato a settembre e ora al 20 dicembre. La speranza è che, in questo lasso di tempo, uno dei tre gruppi avanzi una proposta concreta di riapertura e gestione dell’edificio.

